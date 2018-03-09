İlk rakip 84 Cantu

GALATASARAY Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi çeyrek final turundaki ilk maçında bugün İtalya'nın Unipol Sai Briantea 84 Cantu takımı ile karşılaşacak. İtalya'da oynanacak mücadele saat 22.00'de başlayacak. Yarın RSB Thuringia Bulls, pazar günü ise BSR Amiab Albacete ile kapışacak olan Engelsiz Aslanlar grupta ilk 2'ye girerse Dörtlü Final'e kalacak.