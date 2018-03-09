İlk rakip 84 Cantu – Fotomaç – 09 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    09 Mart 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    İlk rakip 84 Cantu

    İlk rakip 84 Cantu
    GALATASARAY Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi çeyrek final turundaki ilk maçında bugün İtalya'nın Unipol Sai Briantea 84 Cantu takımı ile karşılaşacak. İtalya'da oynanacak mücadele saat 22.00'de başlayacak. Yarın RSB Thuringia Bulls, pazar günü ise BSR Amiab Albacete ile kapışacak olan Engelsiz Aslanlar grupta ilk 2'ye girerse Dörtlü Final'e kalacak.
    1. 09 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 00:29
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    İlk rakip 84 Cantu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN