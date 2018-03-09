FIFA'nın açıklamasından: "Bafetimbi Gomis, Süper Lig'de Galatasaray formasıyla en çok gol atan yabancı futbolcu rekorunu Mario Jardel'in elinden aldı"
Son haftalardaki yüksek formuyla dikkati çeken Galatasaray'ın Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis'in "sarı-kırmızılı formayla en çok gol atan yabancı futbolcu" rekorunu kırması, FIFA'nın internet sitesinde yer aldı.
FIFA'nın internet sitesinde haftanın önemli olaylarının derlendiği açıklamada, Galatasaraylı Gomis'in son 4 maçta 9 kez ağları sarsarak Spor Toto Süper Lig'deki toplam gol sayısını 24'e çıkardığı hatırlatıldı.
Açıklamada, Fransız oyuncunun attığı gollerle önemli bir rekora imza attığı vurgulanarak, "Bafetimbi Gomis, Süper Lig'de Galatasaray formasıyla en çok gol atan yabancı futbolcu rekorunu Mario Jardel'in elinden aldı." ifadeleri kullanıldı.
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Alex de Souza'nın 2010-11 sezonunda 28 golle Süper Lig'in en çok gol atan yabancı futbolcusu rekorunu elinde tuttuğu kaydedilen açıklamada, 32 yaşındaki Gomis'in kalan 10 maçta 5 kez daha fileleri havalandırması halinde adını Türk futbol tarihine yazdıracağı belirtildi.
- 09 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 17:49
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Newcastle sürprizi
Toplam 16
Yorum
black senin gibi vasat taraftarlardanda bir kurtulsak!!!!
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Newcastle sürprizi
Toplam 16
Yorum
black 2 sene besiktasi kim sampiyon yapti ! tabikide atiba-oguzhan-sosa uclusu, gelimis burda pas yapmasini bilmeyen denizi ve yusufu ovuyor cahil
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Buffon örneği
Toplam 32
Yorum
skiski örnek kişi buffon volkanla tek benzerliği kaleci olması insanlık ve futbolculuk konusunda volkan efendi yanına yaklaşamaz buffonun.
Gomis'in rekoru, FIFA'nın internet sitesinde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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