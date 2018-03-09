Gomis'in rekoru, FIFA'nın internet sitesinde – Fotomaç – 09 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    09 Mart 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    'in rekoru, 'nın internet sitesinde

    Gomis'in rekoru, FIFA'nın internet sitesinde

    'nın açıklamasından: "Bafetimbi , Süper Lig'de formasıyla en çok gol atan yabancı futbolcu rekorunu 'in elinden aldı"

    Son haftalardaki yüksek formuyla dikkati çeken 'ın Fransız golcüsü Bafetimbi 'in "sarı-kırmızılı formayla en çok gol atan yabancı futbolcu" rekorunu kırması, 'nın internet sitesinde yer aldı.

    FIFA'nın internet sitesinde haftanın önemli olaylarının derlendiği açıklamada, Galatasaraylı Gomis'in son 4 maçta 9 kez ağları sarsarak Spor Toto Süper Lig'deki toplam gol sayısını 24'e çıkardığı hatırlatıldı.

    Açıklamada, Fransız oyuncunun attığı gollerle önemli bir rekora imza attığı vurgulanarak, "Bafetimbi Gomis, Süper Lig'de Galatasaray formasıyla en çok gol atan yabancı futbolcu rekorunu 'in elinden aldı." ifadeleri kullanıldı.

    Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Alex de Souza'nın 2010-11 sezonunda 28 golle Süper Lig'in en çok gol atan yabancı futbolcusu rekorunu elinde tuttuğu kaydedilen açıklamada, 32 yaşındaki Gomis'in kalan 10 maçta 5 kez daha fileleri havalandırması halinde adını Türk futbol tarihine yazdıracağı belirtildi.

    1. 09 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 17:49
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Gomis'in rekoru, FIFA'nın internet sitesinde haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN