El-Gharafa Sneijder'le kazandı
Katar Birinci Futbol Ligi'nde oynanan maçta El-Gharafa, deplasmanda El-Sailiya'yı 3-0 mağlup etti.
Teknik direktörlüğünü Bülent Uygun'un yaptığı El-Gharafa, 20. hafta mücadelesinde El-Sailiya'ya konuk oldu.
Wesley Sneijder ve Mehdi Taremi'nin golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapatan El-Gharafa, Hollandalı yıldızın 90. dakikada bir kez daha fileleri havalandırmasıyla sahadan 3-0 galip ayrıldı.
Bu galibiyetle El-Gharafa puanını 32'ye çıkarırken, El-Sailiya 25 puanda kaldı.
- 09 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 20:55
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Trabzonspor olağanüstü kongre kararı aldı
Toplam 8
Yorum
son karar kongre daa siz çook kongre yapar hoca değiştirirsiniz. BJK derbisinde taliscanın eline penaltı verilse medel ndoye düşürünce atılsa kimse gitmezdi
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Orman, FutbolİGA kura çekimine katıldı
Toplam 2
Yorum
BEŞİKTAŞ KARDEŞ KONUŞTUKLARI ZAMAN CEZA ALIYORLAR NE YAZIK Kİ TEK CEZA ALANDA BİZİM BAŞKANLAR ONLARDA ANLADILAR ARTIK BUNU...
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"Beşiktaş'ın yarışı bizi ilgilendirmiyor"
Toplam 1
Yorum
CELAL GENCLER TRABZON A BENZEMEK CIKAR DELIKANLI GIBI OYNAR KIMSE SONUCU SUPRIZ SAYMASIN MAC SONU
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