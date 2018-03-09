Donk’a yeni kontrat! – Fotomaç – 09 Mart 2018
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    09 Mart 2018, Cuma
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    Donk’a yeni kontrat!

    Donk’a yeni kontrat!
    FATİH Terim'in gelişiyle yeniden forma giymeye başlayan Ryan Donk, orta sahada sergilediği performansla göze girdi. Yönetimin, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan tecrübeli isme 1+1 yıllık yeni kontrat teklif etmeyi gündeme aldığı belirtiliyor. 31 yaşındaki Donk, ligde görev aldığı 7 maçta 1 asist yaptı.
    1. 09 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 02:12
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