22 gün sonra karar verilecek – Fotomaç – 09 Mart 2018
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    09 Mart 2018, Cuma
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    22 gün sonra karar verilecek

    22 gün sonra karar verilecek
    Cuma günü yapılacak görüşmeden sonra CFCB Kurulu, 31 Mart'a kadar 'ın son 3 yıllık mali raporlarını analiz edecek. Borçları olup olmadığını kontrol edecek. Ardından da nihai kararını verecek.
    1. 09 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 23:08
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