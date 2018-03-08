Kadınlar Günü, Florya'da kutlandı

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenen yemeğe, tesislerdeki kadın çalışanların yanı sıra futbolcuların, idari, teknik ekip ile tesis çalışanlarının eşleri katıldı.

Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Dinç Üner'in de yer aldığı yemekte, Fatih Terim günün anlamına ilişkin bir konuşma yaptı.

Organizasyon, toplu fotoğraf çekiminin ardından tamamlandı.