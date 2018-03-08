Kadınlar Günü, Florya'da kutlandı
8 Mart Dünya Kadınlar Günü, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in davetiyle Florya'da kutlandı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenen yemeğe, tesislerdeki kadın çalışanların yanı sıra futbolcuların, idari, teknik ekip ile tesis çalışanlarının eşleri katıldı.
Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Dinç Üner'in de yer aldığı yemekte, Fatih Terim günün anlamına ilişkin bir konuşma yaptı.
Organizasyon, toplu fotoğraf çekiminin ardından tamamlandı.
- 08 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 17:25
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Feghouli isyanı!
Toplam 4
Yorum
gsli la adam kariyerinin en iyi sezonunu geciriyor ne yaptinki diyon. ceza almassa samoionlugu simdi ilan etmistik
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Tahkim Kurulu, Quaresma kararını açıkladı
Toplam 14
Yorum
FB-CH Zaten 10 maçtan 5'e indi. En alttan ceza. Sebeb ne buna? Önce bunun gerekçesini bir duyalim sonra indirime gelelim.
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Özbek'ten Galatasaray'a flaş uyarı!
Toplam 4
Yorum
gs taraftarları kirli çamaşırlar dökülüyor.riva florya projelerindeki paralarda yalan olmuş..bravo her gelen gideni aratıyor.umarım yeni başkan dürüst olur.
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