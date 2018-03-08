Kadınlar Günü, Florya'da kutlandı – Fotomaç – 08 Mart 2018
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    08 Mart 2018, Perşembe
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    , Florya'da kutlandı

    Kadınlar Günü, Florya'da kutlandı

    8 Mart Dünya , 'in davetiyle Florya'da kutlandı.

    'nde düzenlenen yemeğe, tesislerdeki kadın çalışanların yanı sıra futbolcuların, idari, teknik ekip ile tesis çalışanlarının eşleri katıldı.

    Kulübü Başkan Yardımcısı Dinç Üner'in de yer aldığı yemekte, günün anlamına ilişkin bir konuşma yaptı.

    Organizasyon, toplu fotoğraf çekiminin ardından tamamlandı.

    1. 08 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 17:25
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