Galatasaray’da UEFA ile kritik gün yarın – Fotomaç – 08 Mart 2018
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    08 Mart 2018, Perşembe
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    Galatasaray’da ile kritik gün yarın

    Galatasaray’da UEFA ile kritik gün yarın

    Galatasaray Spor Kulübü Başkanı , mevcut finansal, mali durumu, alacağı tedbirleri, çözüm formüllerini sunmak adına yarın İsviçre’de komitesi ile bir araya gelecek.

    Galatasaray Spor Kulübü Başkanı ve yöneticiler, yetkilileriyle görüşmek üzere bugün İsviçre'nin Nyon kentine gidecek. Yarın gerçekleşmesi planlanan toplantıda sarı-kırmızılıların mali durumu ele alınacak. UEFA'ya, kuralları çerçevesinde yapılan denetlemeler anlatılacak.

    Sarı-kırmızılı heyet, yaptığı plan ve projeleri tüm detaylarıyla UEFA yetkililerine aktaracak.
    1. 08 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 10:57
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