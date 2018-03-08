Galatasaray hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında sahasında karşılaşacağı Atiker Konyaspor maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Sarı-kırmızılılar, Atiker Konyaspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenman ile devam edecek.
- 08 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 16:11
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Sahaya niye yansımıyor!
Toplam 3
Yorum
rte bayern bjk nin kanadını kırmıştı. fb yeniden diriltti. bekliyor gelsin gol atsın diye hücum prresli oyna bitirmişti işi fb ama basit hatalar
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Kocaman'dan kadroya neşter!
Toplam 15
Yorum
doğru M.topal,H.ali,fernandao,j.Desouza,Kameni,O.Tufan bunlar gitmedikçe FB düzelmezzzzzz
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Ali Şen: "Cenk yanlış lige gitti"
Toplam 3
Yorum
doğru M.topal,H.ali,fernandao,j.Desouza,Kameni,O.Tufan bunlar gitmedikçe FB düzelmezzzzzz
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