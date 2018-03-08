Galatasaray hazırlıklarını sürdürdü – Fotomaç – 08 Mart 2018
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    08 Mart 2018, Perşembe
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    hazırlıklarını sürdürdü

    <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a> hazırlıklarını sürdürdü

    , ’in 25. haftasında sahasında karşılaşacağı maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

    'nde, Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenman dinamik ısınmayla başladı. 5'e 2 dar alanda oyun oynayan sarı-kırmızılı futbolcular, antrenmanı sınırlı alanda çift kale maç ile sürdürdü. Çalışma yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle tamamlandı.
    Sarı-kırmızılılar, maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenman ile devam edecek.
    1. 08 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 16:11
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