Feghouli'den Cenk Ergün paylaşımı – Fotomaç – 08 Mart 2018
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    08 Mart 2018, Perşembe
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    Feghouli'den Cenk Ergün paylaşımı

    Feghouli'den Cenk Ergün paylaşımı

    Galatasaraylı 'den Cenk Ergün'e veda mesajı.

    'ten sonra de, twitter hesabından Cenk Ergün'e veda mesajı yayınladı. Kendisinin 'a gelmesinde büyük emeği olduğu için teşekkür eden Feghouli, Ergün'ü her zaman iyi anacağını söyledi.

    1. 08 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 12:50
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