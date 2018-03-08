Feghouli'den Cenk Ergün paylaşımı
Galatasaraylı Sofiane Feghouli'den Cenk Ergün'e veda mesajı.
- 08 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 12:50
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Volkan Demirel özür diledi!
Toplam 12
Yorum
mustafa olçay ne güzel ya valla yapın edin koskoca camialara milyon dolarlık zararlar verin sonra özür dileyin oh. ama suçsizde değil bu çürümüş sistemde!
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Volkan Demirel özür diledi!
Toplam 12
Yorum
Alp Ne özrü direkt takımdan gönderin gerekirse alt yapıdan kaleci ile çıkın sahaya bu saatten sonra şampiyon olamayız.
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"Quaresma'nın cezası düşecektir... Tek sorun"
Toplam 36
Yorum
Nirvana 50 yıldır Beşiktaşın alehine olan haksızlıkları yazsam 10 tane roman yazmış olurum . Bıktım bu renkli takımların bu şekilde korunmasından .
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