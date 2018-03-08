Feghouli isyanı!

Cezayir Teknik Direktörü Rabah Madjer geçtiğimiz aylarda bazı kişisel ve taktiksel gerekçelerle Galatasaraylı Sofiane Feghouli ve kaleci Rais M'Bolhi gibi Cezayir futbolunun önde gelen yıldızlarını milli takım kadrosuna almamıştı.

Madjer, bu tercihi nedeniyle Cezayir basını ve eski milli futbolcular tarafından eleştiri oklarının hedefi haline geldi. Cezayirli eski milli futbolcular; Feghouli ve Rais M'Bolhi'nin bir sonraki milli takım kadrosunda yer alacağına inansalar da Madjer cephesinden konuyla ilgili bir açıklama gelmemesi işleri karıştırıyor.

TÜRKİYE'DE ÇOK BÜYÜK BİR KULÜPTE OYNUYOR

Konuyla ilgili konuşan Cezayirli futbolcu Mourad Meghni, teknik direktör Rabah Madjer'in kararına anlam veremediğini söyledi ve şöyle devam etti "Feghouli, Cezayir milli takımına değer katacak kaliteli bir futbolcu. Kimse bunun tersini söyleyemez. Türkiye'de çok büyük bir kulüpte oynuyor ve çok da tecrübeli bir teknik direktörü var."

"Madjer kadroyu hangi kriterlere göre seçiyor bilmiyorum ama bu tercihini açıklamak zorunda. Bu konu hakkında bazı şeyler anlatılıyor ancak Madjer konuşmadıkça hiçbir şey söyleyemeyeceğiz.



KAFASINDA NELER DÖNÜYOR

Cezayirli eski milli futbolcu Hocine Yahi yaptığı açıklamada şunları söyledi "Teknik direktör ve eski bir milli futbolcu olarak şunu söyleyebilirim ki Madjer tercih hakkını kullandı. M'Bolhi ve Feghouli'yi bir şey için suçlamış olmalı. M'Bolhi ve Feghouli'nin önemli oyuncular olduğuna katılıyorum ancak kimse Madjer'in kafasında neler döndüğünü bilemez. Diğer ihtimal de kafasında onlarsız yeni bir projenin olması. Yine de yapabileceğimiz tek şey bu karara saygı duymak olacaktır. Bu kararın doğru olup olmadığını sonuçlar bize gösterecek."

CEZAYİR'İN TEKNİK ADAMI KREDİSİNİ AZALTIYOR

Cezayir milli takımı eski teknik direktörü Vahid Halilhodzic'in teknik ekibinde yer alan Noureddine Kourichi, Cezayir'in, iki önemli liderinden mahrum kaldığını belirtti ve hangi kriterler baz alınarak bu iki oyuncunun kadro dışı bırakıldığını merak ettiğini söyledi.

Kourichi yaptığı açıklamada "Madjer 1982 takımının en iyisi olduğunu söyledi, Feghouli ise 2014'teki takımın. Her iki taraf da fikrini söylemekte özgür. Burada zararlı olan ne. Herkes istediği gibi fikrini açıkladı." şeklinde konuştu ve teknik direktör Madjer'in Feghouli'yi kadro dışı bırakarak kendi kredisini azalttığını belirtti.



SABAH