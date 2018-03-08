Asamoah konusu kapandı – Fotomaç – 08 Mart 2018
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    08 Mart 2018, Perşembe
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    konusu kapandı

    <a href="/index/asamoah?id=a1f85c67-4d8c-40fa-b80d-11273a8d041e" class="" rel="tag">Asamoah</a> konusu kapandı
    Kwadwo 'tan kötü haber. Ganalı yıldızın menajeri Pastorello, 'ın önümüzdeki sezon futbol hayatına İtalya'da devam edeceğini sarı kırmızılı kulübe iletti. Bu haber üzerine Nagatomo üzerinde yoğunlaşıldı.
    1. 08 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:03
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