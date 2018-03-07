Terim’in TFF’ye açtığı davada söz düellosu – Fotomaç – 07 Mart 2018
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    07 Mart 2018, Çarşamba
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    Terim’in ’ye açtığı davada söz düellosu

    Terim’in TFF’ye açtığı davada söz düellosu

    ve arasındaki davada, TFF avukatı, "50 milyon TFF’nin Terim’e 13 milyon ödenmesini istemiyor" derken Terim'in avukatı, "80 milyon da verdiği yanlış kararlar nedeniyle TFF yönetiminin istifasını istiyor" diye cevap verdi

    Galatasaray Teknik Direktörü 'in, sözleşmesinin tek taraflı haksız olarak feshedildiği gerekçesiyle kendisini 13 milyon tazminat ödenmesi talebiyle açtığı davada 2. duruşma görüldü.

    Habertürk'ün haberine göre; Futbol Federasyonu ( )'nın avukat Hüseyin Karamehmetoğlu, "Türkiye nüfusunun 50 milyonu, bu paranın Terim'e ödenmemesi gerektiğini düşünüyor" dedi.

    Fatih Terim'in avukatı Rezan Epözdemir ise "Bu doğru değil. Bu şekilde hakim baskı altına alınmaya çalışılıyor. Türkiye'de 80 milyon da verdiği yanlış kararlar nedeniyle TFF yönetiminin istifasını istiyor" dedi.

    17. Hakimi, Fatih Terim'in avukatının talebi doğrultusunda, Terim'in sözleşmesinin feshedilmesine ilişkin TFF'nin tanık dinletme talebini kabul etmedi.

    1. 07 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 12:48
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