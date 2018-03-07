Terim’in TFF’ye açtığı davada söz düellosu
Fatih Terim ve TFF arasındaki davada, TFF avukatı, "50 milyon TFF’nin Terim’e 13 milyon ödenmesini istemiyor" derken Terim'in avukatı, "80 milyon da verdiği yanlış kararlar nedeniyle TFF yönetiminin istifasını istiyor" diye cevap verdi
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, sözleşmesinin tek taraflı haksız olarak feshedildiği gerekçesiyle kendisini 13 milyon tazminat ödenmesi talebiyle açtığı davada 2. duruşma görüldü.
Habertürk'ün haberine göre; Türkiye Futbol Federasyonu ( TFF)'nın avukat Hüseyin Karamehmetoğlu, "Türkiye nüfusunun 50 milyonu, bu paranın Terim'e ödenmemesi gerektiğini düşünüyor" dedi.
Fatih Terim'in avukatı Rezan Epözdemir ise "Bu doğru değil. Bu şekilde hakim baskı altına alınmaya çalışılıyor. Türkiye'de 80 milyon da verdiği yanlış kararlar nedeniyle TFF yönetiminin istifasını istiyor" dedi.
İstanbul 17. İş Mahkemesi Hakimi, Fatih Terim'in avukatının talebi doğrultusunda, Terim'in sözleşmesinin feshedilmesine ilişkin TFF'nin tanık dinletme talebini kabul etmedi.
- 07 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 12:48
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Quaresma'ya 5 maç ceza!
Toplam 42
Yorum
mıstık q7 vurmak serbes q7 dokunduan kart vaybe hakemlik bitmiş
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Quaresma'ya 5 maç ceza!
Toplam 42
Yorum
mıstık q7 kıskançlıgı var rakip takımlarda boyle yetenek olmadıgı çin
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Quaresma'ya 5 maç ceza!
Toplam 42
Yorum
mıstık q7 kıslanıyorlar onun için cezayı çok veriyorler
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