Terim'in kurmayları yetenek avında!
Fatih Terim'in yeni kurmayları Avrupa'da genç yetenekleri de takip ediyor.
Terim, eski talebelerini göreve çağırırken kadroya katılan isimler sadece A takım için değil altyapıya da futbolcu araştırıyor. Elmander Kuzey Avrupalı oyuncuları, Eboue de Afrika kökenli oyuncuları izliyor. Necati ve Gökhan Zan ise Türkiye'deki isimlerin yanı sıra gurbetçi oyuncuları da takibe aldı.
- 07 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 09:51
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Basit gollerle yenildik
Toplam 2
Yorum
suat trabzon Bir pozisyonu var tam evlere şenlik. Olduğu yerde durdu bekledi beşiktaşlı gidip gol atsın.
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Fener'e ağır fatura!
Toplam 1
Yorum
objektif unutmayın bu zamana kadar sadece şamp.tk.lar katıldı şamp.ligine,2.olan hiçbir tk.geçemedi elemeleri..ne yani fb.10 senedir şamp.mu olacaktı
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''3'üncü şampiyonluk için kenetlendik''
Toplam 1
Yorum
bjk advers Sayın Metin ALBAYRAK ! SİZDE ÇOK DÜZGÜN BİRİSİNE BENZEMİYORSUNUZ FARKINDAMISINIZ BİLMEM ÜSTELİK AÇIKLAMALARINIZDA ÇOK YETERSİZ .
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