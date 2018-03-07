Fatih Terim'in yeni kurmayları Avrupa'da genç yetenekleri de takip ediyor.

Terim, eski talebelerini göreve çağırırken kadroya katılan isimler sadece A takım için değil altyapıya da futbolcu araştırıyor. Elmander Kuzey Avrupalı oyuncuları, Eboue de Afrika kökenli oyuncuları izliyor. Necati ve Gökhan Zan ise Türkiye'deki isimlerin yanı sıra gurbetçi oyuncuları da takibe aldı.