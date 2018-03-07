Galatasaray formasıyla bu sezon 24 gol atan Bafetimbi Gomis, Fransız devi Marsilya'yı pişman etti.
Fransa Ligi'nde geçen sezon kaydettiği 21 golü daha ligin bitimine 10 hafta kala geride bırakan Gomis'in yerine alınan Kostas Mitroglou'nun da sadece 3 gol atabilmesi, taraftarların tepkisini çekti.
Sezon başında Gomis'i 2.5 milyon euro'ya Galatasaray'a satıp 15 milyon euro'ya Mitroglou'nu transfer eden Marsilya'da eleştiri oklarının hedefinde olan Sportif Direktör Andoni Zubizarreta, Gomis'in ayrılmasında kendi suçunun olmadığını söyledi.
SFR Sport'a açıklamalarda bulunan Zubizarreta, "Gomis'e yeni kontrat önerdik ancan o tercihini Galatasaray'dan yana kullandu. Bu tamamen onun kararıydı ve gerçekten çok iyi bir sezon geçiriyor" dedi.
- 07 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 18:52
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Galatasaray'da sözleşme devrimi!
Toplam 8
Yorum
salih Başkan uygulayabilirsen Galatasaray'a en büyük hizmeti yapmış olacaksın.
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Fener'e ağır fatura!
Toplam 8
Yorum
FB fener galatasaray macinda yenilirse aziz yildirimin kredisi biter,Yildirimin gitmesini isteyen varsa fb-gs macina gitmeyin,yoksa gitmez
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Yeni Malatyaspor’dan Fenerbahçe’ye sert cevap!
Toplam 4
Yorum
Taner39 Beşiktaş ve G.Saray maçlarında 7,5 TL ye sattığın biletler F.Bahçe olunca niçin 130 TL siz bunu izah edin.Ondan sonra dostluk kardeşilk deyi
Marsilya'dan Gomis açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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