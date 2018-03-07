Marsilya'dan Gomis açıklaması – Fotomaç – 07 Mart 2018
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    07 Mart 2018, Çarşamba
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    'dan açıklaması

    Marsilya'dan Gomis açıklaması

    formasıyla bu sezon 24 gol atan Bafetimbi , Fransız devi 'yı pişman etti.

    Fransa Ligi'nde geçen sezon kaydettiği 21 golü daha ligin bitimine 10 hafta kala geride bırakan 'in yerine alınan Kostas Mitroglou'nun da sadece 3 gol atabilmesi, taraftarların tepkisini çekti.

    Sezon başında Gomis'i 2.5 milyon euro'ya 'a satıp 15 milyon euro'ya Mitroglou'nu transfer eden 'da eleştiri oklarının hedefinde olan Sportif Direktör Andoni Zubizarreta, Gomis'in ayrılmasında kendi suçunun olmadığını söyledi.

    SFR Sport'a açıklamalarda bulunan Zubizarreta, "Gomis'e yeni kontrat önerdik ancan o tercihini Galatasaray'dan yana kullandu. Bu tamamen onun kararıydı ve gerçekten çok iyi bir sezon geçiriyor" dedi.

    1. 07 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 18:52
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