Gomis'e rekor teklif!
Sezon başında Galatasaray'a transfer olan ve geride kalan 24 haftada attığı 24 golle Süper Lig'e damga vuran Bafetimbi Gomis'le ilgili çarpıcı bir transfer iddiası ortaya atıldı.
- 07 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 17:45
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Galatasaray'da sözleşme devrimi!
Toplam 8
Yorum
salih Başkan uygulayabilirsen Galatasaray'a en büyük hizmeti yapmış olacaksın.
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Fener'e ağır fatura!
Toplam 8
Yorum
FB fener galatasaray macinda yenilirse aziz yildirimin kredisi biter,Yildirimin gitmesini isteyen varsa fb-gs macina gitmeyin,yoksa gitmez
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Yeni Malatyaspor’dan Fenerbahçe’ye sert cevap!
Toplam 4
Yorum
Taner39 Beşiktaş ve G.Saray maçlarında 7,5 TL ye sattığın biletler F.Bahçe olunca niçin 130 TL siz bunu izah edin.Ondan sonra dostluk kardeşilk deyi
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