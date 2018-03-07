Eyvah! Sergen – Fotomaç – 07 Mart 2018
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    07 Mart 2018, Çarşamba
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    Eyvah! Sergen

    Eyvah! Sergen

    Aslan’ın bu haftaki rakibi Konya’da gitti, geldi. Galatasaray, Sergen’in çalıştırdığı takımlara karşı ligde 5 maçta 1 kez kazandı

    Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray bu hafta evinde Atiker Konyaspor'u ağırlayacak. Sarı-kırmızılıları, rakibin küme düşme hattında olması kadar endişelendiren bir başka durum da teknik direktör değişikliği.

    Yeni Malatyaspor mağlubiyetinden sonra Mehmet Özdilek ile yollar ayrıldı ve yerine geldi. Cimbom, Sergen Yalçın'ın çalıştırdığı takımlara karşı bir hayli zorlanıyor. Galatasaray daha önce Sergen hocanın ekiplerine karşı Spor Toto Süper Lig'de 5 maça çıktı, sadece 1'ini kazanabildi. Aslan bu karşılaşmalarda 2 mağlubiyet görürken, 2 mücadele de beraberlikle sonuçlandı.
    1. 07 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:55
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