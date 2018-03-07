Eyvah! Sergen
Aslan’ın bu haftaki rakibi Konya’da Mehmet Özdilek gitti, Sergen Yalçın geldi. Galatasaray, Sergen’in çalıştırdığı takımlara karşı ligde 5 maçta 1 kez kazandı
Yeni Malatyaspor mağlubiyetinden sonra Mehmet Özdilek ile yollar ayrıldı ve yerine Sergen Yalçın geldi. Cimbom, Sergen Yalçın'ın çalıştırdığı takımlara karşı bir hayli zorlanıyor. Galatasaray daha önce Sergen hocanın ekiplerine karşı Spor Toto Süper Lig'de 5 maça çıktı, sadece 1'ini kazanabildi. Aslan bu karşılaşmalarda 2 mağlubiyet görürken, 2 mücadele de beraberlikle sonuçlandı.
- 07 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 23:55
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Beşiktaş'tan o karara itiraz! Tahkim...
Toplam 4
Yorum
Ali BI kez daha tarafli olduklari nasil belli oldu ceza kurulu hep fb.li fb oyunculara hic ceza yok
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Toplam 2
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ABDULLAH TERKAN BENCE HER MAÇTA GÖRÜNTÜLERLE 22 FUTBOLCU SEVK EDİLSİN
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Antrenmana 3 oyuncu katılmadı
Toplam 2
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BURS BURS BURS sevgili iyöneticiler futbolda fazla para dönmekte, küçük bir kısımda ihtiyaç sahiplerine verilsin, herkesten%1 alsak dünya para eder
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