Burak Elmas kayıp – Fotomaç – 07 Mart 2018
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    07 Mart 2018, Çarşamba
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    Burak Elmas kayıp

    Burak Elmas kayıp
    Yönetimden dışından Sportif AŞ.'ya giren Abdurrahim Albayrak, 'da aktif görev alırken gözler aramaya devam ediyor. Attığı tweetler dışında seçimden bu yana ortalarda görülmezken Elmas'ın Başkan Cengiz ile ters düştüğü iddiaları her geçen gün daha fazla yer bulmaya başladı.
    1. 07 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:28
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