Lille kafayı taktı – Fotomaç – 06 Mart 2018
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    06 Mart 2018, Salı
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    Lille kafayı taktı

    Lille kafayı taktı
    Galatasaray'ın Karabükspor'u 7-0 yendiği maçta Gomis'in attığı 4 gol Fransa'da birinci gündem maddesi oldu. , , Nagatomo ve Feghouli'ye övgüler dizilirken bombayı patlatan ise Canal Plus yorumcusu Pierre Menes oldu. Menes, bu sezon 65 milyon euro'luk transfer yapmasına rağmen küme düşmemeye oynayan Lille'de Başkan Seydoux'nun hedefinde Fatih Terim'in olduğunu iddia etti. Seydoux'nun Terim ile birlikte Bafetimbi Gomis ve Feghouli'yi de istediği belirtildi.
    1. 06 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 10:10
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