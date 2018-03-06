Lille kafayı taktı
- 06 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 10:10
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Şenol Güneş'ten Kocaman'a taç yanıtı
Toplam 20
Yorum
veli net bir kırmızı olmadıkca vermiyor hakemler arkadaslar. size göre kameradan bakıyorsunuz ok ama o zaman sahada topcu kalmaz
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Şenol Güneş'ten Kocaman'a taç yanıtı
Toplam 20
Yorum
zfr Bursa da Beşiktaşa verdiği mücadelenin 10 da birini gs ye vermedi. Bu işler böyledir. Kiminle meselen varsa, ona farklı oynarsın.
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Şenol Güneş'ten Kocaman'a taç yanıtı
Toplam 20
Yorum
ali mehmet özdilekte bjk kökenli ama bjk ye vurgun yaptı. yani böyle şeyler demeyin. ts forveti burakı yok. yenilmesi doğaldı
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