G.Saraylı futbolcundan yönetime: 'Bonservisimi alın'
Inter'den kiralanan Japon futbolcu Nagatomo, Galatasaray'da kalmak istiyor.
- 06 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 13:39
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Tenis
Toplam 6
Yorum
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Toplam 26
Yorum
aykut demişki malatya maca 10 kısi cıksın .tac ve korner atışları fb verilsin . mumkunse malatyalnansınılar maca gelmesin seyırcısız oy.
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G.Saraylı futbolcundan yönetime: 'Bonservisimi alın'
Toplam 6
Yorum
zoppa asamoah gelmiyorsa makul fiyata alınabilir ama yetmez uğur çiftçiyide alın sezon sonu serbest rekabet her zaman takımı diri tutar!
G.Saraylı futbolcundan yönetime: 'Bonservisimi alın' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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