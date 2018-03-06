G.Saraylı futbolcundan yönetime: 'Bonservisimi alın' – Fotomaç – 06 Mart 2018
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    06 Mart 2018, Salı
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    G.Saraylı futbolcundan yönetime: 'Bonservisimi alın'

    G.Saraylı futbolcundan yönetime: 'Bonservisimi alın'

    Inter'den kiralanan Japon futbolcu Nagatomo, Galatasaray'da kalmak istiyor.

    1. 06 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 13:39
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