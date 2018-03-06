Galatasaray'da olağan genel kurula doğru – Fotomaç – 06 Mart 2018
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    06 Mart 2018, Salı
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    'da olağan genel kurula doğru

    <a href="/index/galatasaray?id=7ee000f1-c426-40df-a1b1-da9cd165c102" class="" rel="tag">Galatasaray</a>'da olağan genel kurula doğru

    Kulübü'nün mayıs ayında yapılacak olağan genel kurulu öncesi, adı başkan adayı olarak geçen ilk isim oldu.

    Sarı-kırmızılı kulübün genel kurul üyesi : "Başkan adayı olmam yönünde bir teveccüh var. Kararımı cuma günü açıklayacağım"

    Proje Üretim Grubu tarafından, başkan adaylığı için ismi gündeme getirilen sarı-kırmızılı kulübün genel kurul üyesi , AA muhabirine yaptığı açıklamada, henüz kararını vermediğini söyledi.

    Kendisinin çok iyi bir Galatasaraylı olduğunu ve kulübe hizmet için her zaman elinden geleni yaptığını aktaran Fatinoğlu, "Başkan adayı olmam yönünde bir teveccüh var. Kararımı cuma günü açıklayacağım. Ailemle ve kulübün duayen isimleriyle görüşeceğim." dedi.

    Başkan adayı olması yönünde kendisine istekler geldiğini vurgulayan Fatinoğlu, "'da pek çok duayen bana, 'Yola çık' mesajı verdi. 'ın hazırlıksız bir yönetime yakalanmaması için hazırlık yapmamı istediler. Ailemle ve kulübün ileri gelenleriyle görüşüp, kararımı duyuracağım." diye konuştu.

    1. 06 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 19:22
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