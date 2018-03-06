Dünyada 2. sırada – Fotomaç – 06 Mart 2018
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    06 Mart 2018, Salı
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    Dünyada 2. sırada

    Dünyada 2. sırada

    Bafetimbi attığı gollerle dünyada da ses getirdi.

    1. 06 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 02:23
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