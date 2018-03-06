Bruma'dan G.Saray itirafı geldi

Sezon başında Galatasaray'dan Leibzig'e transfer olan Bruma, BILD'e yaptığı açıklamada "Devre arasında G.Saray transfer durumumu sordu. Ancak benim için söz konusu değildi. Burada kalmak istedim" dedi.

Dünya Kupası'nda forma giymek istediğini belirten Portekizli yıldız "Milli Takım ve Dünya Kupası, her futbolcu için rüyadır. Ancak bunun için şu an düzenli olarak takımımda iyi oynamaya odaklanmalıyız. Burada çok rahat hissediyorum" ifadelerini kullandı.

Almanya'nın hava şartları hakkında da konuşan Bruma, "İstanbul'dan kar ve soğuğu zaten biliyorum. Geçen yıl kar yağmıştı ancak burada aşırı soğuk var. Antrenman sırasında bazen 3 kat giyiniyorum" şeklinde konuştu.

Bruma, Leipzig formasıyla çıktığı 29 maçta 4 gol, 2 asistlik performans sergiledi.



