Bruma'dan G.Saray itirafı geldi
Galatasaray'dan Almanya'nın yolunu tutan Bruma, Alman basınına yaptığı açıklamada devre arasında eski takımından teklif aldığını açıkladı.
Sezon başında Galatasaray'dan Leibzig'e transfer olan Bruma, BILD'e yaptığı açıklamada "Devre arasında G.Saray transfer durumumu sordu. Ancak benim için söz konusu değildi. Burada kalmak istedim" dedi.
Dünya Kupası'nda forma giymek istediğini belirten Portekizli yıldız "Milli Takım ve Dünya Kupası, her futbolcu için rüyadır. Ancak bunun için şu an düzenli olarak takımımda iyi oynamaya odaklanmalıyız. Burada çok rahat hissediyorum" ifadelerini kullandı.
Almanya'nın hava şartları hakkında da konuşan Bruma, "İstanbul'dan kar ve soğuğu zaten biliyorum. Geçen yıl kar yağmıştı ancak burada aşırı soğuk var. Antrenman sırasında bazen 3 kat giyiniyorum" şeklinde konuştu.
Bruma, Leipzig formasıyla çıktığı 29 maçta 4 gol, 2 asistlik performans sergiledi.
- 06 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 09:03
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Oğuz Çetin favoriyi açıkladı! ''Şampiyonluk adayım...''
Toplam 1
Yorum
UZMAN ANALİST TAKIMLAR BAZEN KÖTÜ OYNUYOR FENERDE ÖYLE OLABİLİR AMA HAKEMLER FENERİ DOĞRUYOR AYKUT DIŞINDA SAVUNAN BİR ALLAHIN KULU YOK BETER OLALIM O ZAM
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Rodallega boş geçti
Toplam 2
Yorum
lazrail bakın şu gerçektir ki takımda burak dışında golcü yok burak da malesef takım oyunu oynamıyor ama ndoyda rodallegada bizim ayaramızda değill
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Fatura Kocaman'a kesildi
Toplam 11
Yorum
k. ya başkan hep aynı laflar önce sen kendine dikkat et ! yanlış transferler başarısızlıklar bıktık artık, ALİ KOÇ BAŞKAN FENERBAHÇE ŞAMPİYON !
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