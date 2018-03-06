Bruma'dan G.Saray itirafı geldi – Fotomaç – 06 Mart 2018
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    06 Mart 2018, Salı
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    'dan G.Saray itirafı geldi

    Bruma'dan G.Saray itirafı geldi

    'dan 'nın yolunu tutan , Alman basınına yaptığı açıklamada devre arasında eski takımından teklif aldığını açıkladı.

    Sezon başında 'dan Leibzig'e olan , BILD'e yaptığı açıklamada "Devre arasında G.Saray transfer durumumu sordu. Ancak benim için söz konusu değildi. Burada kalmak istedim" dedi.

    'nda forma giymek istediğini belirten Portekizli yıldız " ve Dünya Kupası, her futbolcu için rüyadır. Ancak bunun için şu an düzenli olarak takımımda iyi oynamaya odaklanmalıyız. Burada çok rahat hissediyorum" ifadelerini kullandı.

    'nın hava şartları hakkında da konuşan Bruma, "'dan kar ve soğuğu zaten biliyorum. Geçen yıl kar yağmıştı ancak burada aşırı soğuk var. Antrenman sırasında bazen 3 kat giyiniyorum" şeklinde konuştu.

    Bruma, Leipzig formasıyla çıktığı 29 maçta 4 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

    1. 06 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 09:03
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