17 takıma bedel – Fotomaç – 06 Mart 2018
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    06 Mart 2018, Salı
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    17 takıma bedel

    SON iki haftada 7 kez fileleri havalandırarak 24 gole ulaşan , 5 büyük ligde mücadele eden birçok takımı geride bıraktı. Sarı-kırmızılı forvet, , Bundesliga, Serie A, La Liga ve Ligue 1'de mücadele eden Hamburg, Stuttgart, Amiens, Caen, WBA, Malaga, Las Palmas, Levante, Leganes, Benevento, Crotone, Sassuolo, Cagliari, Chievo ve Genoa'dan daha fazla gol kaydetti. Süper Lig'de Kardemir Karabükspor ve Atiker Konyaspor'u da tek başına geçmeyi başaran Bafetimbi, tam 17 takımdan daha fazla gol atmış oldu.
    1. 06 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 00:17
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