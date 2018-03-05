Terim'in parlattığı 3 yıldız
G.Saray'da galibiyet sonrasında öne çıkan üç isim vardı: Bafetimbi Gomis, Sofianne Feghouli ve Garry Rodrigues...
- 05 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 10:00
-
Aykut Kocaman: Direksiyonu kaybettik
Toplam 59
Yorum
kartal bu adam kafayı bjk ile bozmuş
-
Bu maç mest eder
Toplam 3
Yorum
CELAL RIZA NIN DEVAM YA DA TAMAM MACI YA KARIYERINI SECECEK YA BJK LILIGI BAKALIM
-
Valbuena etkili olamadı
Toplam 1
Yorum
alex10 onca kapris inat ve saçmalıktan sonra bir de verimli olmasını mı bekliyoruz yani...
Terim'in parlattığı 3 yıldız haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.