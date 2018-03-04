Üstün Japon teknolojisi
Galatasaray’ın Uzakdoğulu sol beki, resmi maçlarda 3.5 yıl sonra asist yaptı
Başarılı futbolcu, 3. golde de meşin yuvarlağı içeri kesen isimdi. Japon futbolcu böylece 3.5 yıl sonra asist yapmış oldu. Nagatomo ligin son sırasında yer alan Karabük'e karşı buldukları erken gollerle rahatladıklarını söyledi, "Hedefimiz şampiyon olmak" ifadelerini kullandı.
- 04 Mart 2018, Pazar
- Güncelleme: 01:03
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Josef'i getirin bana!
Toplam 12
Yorum
Galatasaraylı O macı izledım odakkayı analiz ettim kırmızı varsa 2 side yemeli! ve diyer futbolcularda aynı sekılde kırmızı olmalıydı macı hakem SATTTı!
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Ndiaye'den sonra... Rodrigues Ada yolcusu!
Toplam 5
Yorum
artık düzgün yönetin satıcaksanız ya ederine satın yada satmayın dünyada şuanda bu istatistikler sahip futbolcuların fiyatlarına bakın 15 milyon euro ney ya!
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Ndiaye'den sonra... Rodrigues Ada yolcusu!
Toplam 5
Yorum
FB İYİ İYİ YAN PAS SELÇUGU OYNATIYOLAR YİNE
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