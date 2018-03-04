Üstün Japon teknolojisi – Fotomaç – 04 Mart 2018
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    04 Mart 2018, Pazar
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    Üstün Japon teknolojisi

    Üstün Japon teknolojisi

    ’ın Uzakdoğulu sol beki, resmi maçlarda 3.5 yıl sonra asist yaptı

    Devre arasında sarı-kırmızılı takıma transfer edilen Yuto Nagatomo her hafta performansının üzerine koymaya devam ediyor. 31 yaşındaki tecrübeli Japon futbolcu dün zayıf karşısında etkili bir oyun sergiledi. Neredeyse her hücumda bindirme yapan ikinci golde ortayı kesti, Karabüksporlu kendi kalesine attı.

    Başarılı futbolcu, 3. golde de meşin yuvarlağı içeri kesen isimdi. Japon futbolcu böylece 3.5 yıl sonra asist yapmış oldu. ligin son sırasında yer alan Karabük'e karşı buldukları erken gollerle rahatladıklarını söyledi, "Hedefimiz şampiyon olmak" ifadelerini kullandı.
    1. 04 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 01:03
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