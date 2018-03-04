Sinan’a yaradı – Fotomaç – 04 Mart 2018
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    04 Mart 2018, Pazar
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    Sinan’a yaradı

    Sinan’a yaradı

    Bu sezon ligdeki ilk golünü ’e attı

    Galatasaray'ın kupa golcüsü , Süper Ligde 273 gün sonra golle tanıştı. Bu sezon 'nda 7 maçta, 6 gol atıp 4 asist yaparak öne çıkan genç futbolcu, ligde gol atma başarısını gösterememişti.

    Galatasaray dün akşam 'ü 7-0 mağlup ederken kapanış golü de Sinan Gümüş'ten geldi. Başarılı futbolcu, bu sezon Süper Lig'deki ilk golünü attı. Sinan'ın son golü, geçen sezonun son haftasındaki Konyaspor maçında gelmişti (273 gün).
    1. 04 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 00:33
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