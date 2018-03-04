Rodrigues'te FIFA tehlikesi! – Fotomaç – 04 Mart 2018
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    04 Mart 2018, Pazar
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    Rodrigues'te tehlikesi!

    Rodrigues'te <a href="/index/fifa?id=36ae47c4-b0d3-4d6c-ab14-c80934b63b8f" class="" rel="tag">FIFA</a> tehlikesi!

    Son zamanlardaki formuyla dikkatlerini üzerine çeken 'ın yıldız futbolcusu ile ilgili basınından flaş bir iddia geldi.

    basını, Rodrigues ile ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya attı. 'ın, Rodrigues transferindeki sorumluluklarını yerine getirmediğini belirten Yunanlılar, 'un 'ya gidebileceğini yazdı.

    basınında çıkan haberlere göre; , 'in bonservisinin ilk taksidini ödedi ve geri kalan taksitleri henüz 'un hesabına yatırmadı. Sarı-kırmızılı kulüp eğer 9 Mart'a kadar PAOK'a olan borcunu ödemezse Yunan kulübünün 'ya gideceği ve bu nedenle Galatasaray hakkında bazı yaptırımlar uygulanacağı ve ceza alabileceği öne sürüldü.

    Sarı-kırmızılılar, 'i geçtiğimiz yıl devre arasında 3.5 milyon Euro'ya transfer etmişti.

    Garry Rodrigues, 'de oynadığı son 8 maçın 7'sinde toplam 10 gol katkısı yapmayı başardı. Garry Rodrigues, 'in takımın başına geçmesiyle 5 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

    1. 04 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 14:19
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