Rodrigues'te FIFA tehlikesi!
Son zamanlardaki formuyla dikkatlerini üzerine çeken Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Garry Rodrigues ile ilgili Yunan basınından flaş bir iddia geldi.
Yunan basınında çıkan haberlere göre; Galatasaray, Garry Rodrigues'in bonservisinin ilk taksidini ödedi ve geri kalan taksitleri henüz PAOK'un hesabına yatırmadı. Sarı-kırmızılı kulüp eğer 9 Mart'a kadar PAOK'a olan borcunu ödemezse Yunan kulübünün FIFA'ya gideceği ve bu nedenle Galatasaray hakkında bazı yaptırımlar uygulanacağı ve ceza alabileceği öne sürüldü.
Sarı-kırmızılılar, Garry Rodrigues'i geçtiğimiz yıl devre arasında 3.5 milyon Euro'ya transfer etmişti.
Garry Rodrigues, Süper Lig'de oynadığı son 8 maçın 7'sinde toplam 10 gol katkısı yapmayı başardı. Garry Rodrigues, Fatih Terim'in takımın başına geçmesiyle 5 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.
- 04 Mart 2018, Pazar
- Güncelleme: 14:19
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Fikstür sezon başında yapıldı
Toplam 2
Yorum
emin Sezon başında fikstürü yaparken bu tarih aralıklarını göremiyormuydunuz.sebeb gösterirken tökezlemeyin.Bahane üreterek kimseyi kandıramazsın
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Fikstür sezon başında yapıldı
Toplam 2
Yorum
taraftar desene TFF nin FENER düşmanlığı tescilli.
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Bay asist Feghouli
Toplam 2
Yorum
AHMET beşiktaşlı caner yanında küfür ediyor kart çıkaramıyor.dünkü maçta galatasaraylı futbolcuların gördüğü sarı kartlar çok komikti.tam kalkavan
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