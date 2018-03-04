Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda dün akşamşov vardı. Karabükspor ağlarını 4 kez havalandıran Fransız oyuncu, Süper Lig'deki gol sayısını 24'e çıkardı.'nda da 3 kez gol sevinci yaşayan 32 yaşındaki futbolcu,kariyerinde oynadığı 29 resmi maçta 27 kez rakip fileleri havalandırdı. 4 golü ilk 33 dakikada atan'de Süper Lig tarihinde ilk yarıda 4 gol atan ilk futbolcu oldu.Galatasaray formasıyla 22 golle kral olan'i sollayan, gözünü'nın rekoruna dikti. 28 golle bu alanda zirvede yer alan'nin eski yıldızının rekoruna çok yaklaşanfutbolcu, kariyerinin de en iyi dönemini yaşıyor. Geçtiğimiz sezonileLigi'nde 20 gol atan, Süper Lig'de bu sayıyı 24'e çıkarırken, kariyer rekoruna da imza attı.

BORCUMU ÖDEMEYE ÇALIŞIYORUM

Gomis maç sonu, "Çok mutluyum. Takım olarak çok iyi oynadık. Kendi rekorumu kırdım. Galatasaray, ben gelmeden önce 25 gol atacak bir futbolcu arıyordu ve ben de buna talip oldum. Beraber çalıştığım tüm insanlara ve taraftarlara teşekkür etmek istiyorum. Taraftarlara gollerimle borcumu ödemeye çalışıyorum" dedi.

Sarı-kırmızılı formayla29 resmi maçaçıkanSüper Lig'deki4 takımdandaha fazla golattı.27,Antalyaspor 26,23 ve16 kez rakip fileleri havalandırırken, Fransız futbolcuile birlikte 27 gol attı.Bafetimbi Gomis, Galatasaray tarihinin bir sezonda en fazla gol atan yabancı futbolcusu olmayı başardı. Ligde 23 kez rakip fileleri havalandıran, 20 gollüile 22 golü bulunan'i bitime 10 hafta kala geride bıraktı.