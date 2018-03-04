Rekortmen
Galatasaray’ın Fransız yıldızı, 23 lig maçında 24. kez gol sevinci yaşadı. 22 golle Süper Lig’de kral olan Mario Jardel’i bitime 10 hafta kala solladı. Kariyerinin en iyi dönemini yaşayan Gomis'in gözü artık Alex'in rekorunda
GOL MAKİNESİNİN YENİ HEDEFİ 28
Galatasaray formasıyla 22 golle kral olan Jardel'i sollayan Gomis, gözünü Alex de Souza'nın rekoruna dikti. 28 golle bu alanda zirvede yer alan Fenerbahçe'nin eski yıldızının rekoruna çok yaklaşan Fransız futbolcu, kariyerinin de en iyi dönemini yaşıyor. Geçtiğimiz sezon Marsilya ile Fransa Ligi'nde 20 gol atan Gomis, Süper Lig'de bu sayıyı 24'e çıkarırken, kariyer rekoruna da imza attı.
BORCUMU ÖDEMEYE ÇALIŞIYORUM
Gomis maç sonu, "Çok mutluyum. Takım olarak çok iyi oynadık. Kendi rekorumu kırdım. Galatasaray, ben gelmeden önce 25 gol atacak bir futbolcu arıyordu ve ben de buna talip oldum. Beraber çalıştığım tüm insanlara ve taraftarlara teşekkür etmek istiyorum. Taraftarlara gollerimle borcumu ödemeye çalışıyorum" dedi.
Sarı-kırmızılı formayla 29 resmi maça çıkan Gomis, Süper Lig'deki 4 takımdan daha fazla gol attı. Yeni Malatyaspor 27,
Antalyaspor 26, Konyaspor 23 ve Karabük 16 kez rakip fileleri havalandırırken, Fransız futbolcu Ziraat Türkiye Kupası ile birlikte 27 gol attı.
TARİH YAZDI
Bafetimbi Gomis, Galatasaray tarihinin bir sezonda en fazla gol atan yabancı futbolcusu olmayı başardı. Ligde 23 kez rakip fileleri havalandıran Fransız yıldız, 20 gollü Milan Baros ile 22 golü bulunan Mario Jardel'i bitime 10 hafta kala geride bıraktı.
- 04 Mart 2018, Pazar
- Güncelleme: 03:41
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Josef'i getirin bana!
Toplam 12
Yorum
Galatasaraylı O macı izledım odakkayı analiz ettim kırmızı varsa 2 side yemeli! ve diyer futbolcularda aynı sekılde kırmızı olmalıydı macı hakem SATTTı!
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Ndiaye'den sonra... Rodrigues Ada yolcusu!
Toplam 5
Yorum
artık düzgün yönetin satıcaksanız ya ederine satın yada satmayın dünyada şuanda bu istatistikler sahip futbolcuların fiyatlarına bakın 15 milyon euro ney ya!
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Ndiaye'den sonra... Rodrigues Ada yolcusu!
Toplam 5
Yorum
FB İYİ İYİ YAN PAS SELÇUGU OYNATIYOLAR YİNE
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