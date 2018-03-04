Gomis kaç gol attı?

Galatasaray'ın yıldızı Bafetimbi Gomis, Süper Lig'de ve Ziraat Türkiye Kupası'nda gollerine devam ediyor.

Fransız yıldız, ligde çıktığı 23 maçta 24 gol atarken, Türkiye Kupası'nda ise 4 maçta 3 gollük katkı yaptı.

Gomis, 3 Mart 2018 itibarıyla Galatasaray formasıyla 27 gole ulaştı.