Gomis kaç gol attı? – Fotomaç – 04 Mart 2018
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    04 Mart 2018, Pazar
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    kaç gol attı?

    Gomis kaç gol attı?

    ’ın Fransız golcüsü Bafetimbi , 'in 24. haftasındaki maçında ilk 45 dakikada 4 gol birden atarak Süper Lig'deki gol sayısını 24’e çıkardı. Gomis, attığı 4. golden sonra Yuto Nagatomo ile birlilte 'a saygı duruşu yaptı

    'ın yıldızı Bafetimbi , 'de ve Ziraat Türkiye Kupası'nda gollerine devam ediyor.

    Fransız yıldız, ligde çıktığı 23 maçta 24 gol atarken, Türkiye Kupası'nda ise 4 maçta 3 gollük katkı yaptı.

    Gomis, 3 Mart 2018 itibarıyla Galatasaray formasıyla 27 gole ulaştı.

    1. 04 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 03:29
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