Ciddiyet ve disiplin
Farklı sonuçtan dolayı oyuncularını tebrik eden G.Saray’ın teknik patronu, “Ciddi ve disiplinli oynamamız öne çıkması gereken başlık. Her hafta mücadeleler daha enteresan hale gelecektir” diye konuştu
Fobi mantıklı değil
G.Saray'ın deplasmanda kazanamama sorunuyla ilgili bir soru üzerine Terim, şunları kaydetti: Açıkçası çok mantıklı bulmuyorum. G.Saray, dünyanın her tarafında kazanmış bir takım. Şampiyonlar Ligi'nde, UEFA'da, içeride dışarıda oynamış bir takım olarak çok mantıklı bulmuyorum bunu. Kim, nereden, nasıl böyle bir duyguya kapıldıysa, mantıklı değil. Yenilirsiniz deplasmanda ama G.Saray için fark etmememeli. Yeniliyoruz ama o çekinceyi en kısa süre içinde bitirmemiz lazım. Dışarıda psikolojik olarak bu devamlı konuşulunca belki o hale geldi. Galatasaray'dan bahsediyoruz. İçerisi-dışarısı fark etmemeli.
'Kulüpler çek etmeli'
Karabükspor gibi birçok kulübün zor günler geçirdiği hatırlatılan Fatih Terim, "Bu sadece Karabük'ün, Eskişehir'in, Adana'nın problemi değil. Bu tamamen Türk futbolunun problemi. Ben daha önce 13 tane madde söylemiştim. Bütün bunlara değinmiştim. İşin ekonomik, idari boyutu, dolayısı ile işin teknik boyutu. Sadece Karabük değil her kulüp tekrardan kendisini çek etmeli" diye konuştu.
'Gomis'i kutluyorum'
Bireysel performanslara da değinen Fatih Terim, özellikle maçta 4 gol atan Bafetimbi Gomis hakkında şu yorumu yaptı: Gomis'i tebrik ediyorum. Gollerimizi atıyor. 18 içerisinde hakikaten çok etkin olduğunu söylemiştim. İnşallah böyle devam eder. Son Kasımpaşa'daki olaydan sonra hep beraber burayı daha doğru aştığımız inancındayım. İnşallah ileriki haftalarda daha da katkı sağlayacak.
- 04 Mart 2018, Pazar
- Güncelleme: 00:58
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Josef'i getirin bana!
Toplam 12
Yorum
Galatasaraylı O macı izledım odakkayı analiz ettim kırmızı varsa 2 side yemeli! ve diyer futbolcularda aynı sekılde kırmızı olmalıydı macı hakem SATTTı!
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Ndiaye'den sonra... Rodrigues Ada yolcusu!
Toplam 5
Yorum
artık düzgün yönetin satıcaksanız ya ederine satın yada satmayın dünyada şuanda bu istatistikler sahip futbolcuların fiyatlarına bakın 15 milyon euro ney ya!
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Ndiaye'den sonra... Rodrigues Ada yolcusu!
Toplam 5
Yorum
FB İYİ İYİ YAN PAS SELÇUGU OYNATIYOLAR YİNE
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