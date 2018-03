Ciddiyet ve disiplin

Fobi mantıklı değil

G.Saray Teknik Direktörü deplasmanındaki farklı galibiyet sonrası, oyuncularını tebrik ederken "oynamamız öne çıkması gereken başlık" dedi., "Bizim için bugün en önemli konu, bireysel performansları konuşmak yerine rakibimizin de durumuna, nerede, nasıl olduğuna bakmadan, ciddi ve disiplinli oynamamız" diye konuştu. Usta teknik adam, Şampiyonluk yarışı ile ilgili soruya ise şöyle cevap verdi: "Her hafta mücadeleler daha enteresan hale gelecektir. Sezon sonuna kadar bu ciddiyeti, bu anlayışı bırakmayan veya en az puan kaybeden, doğal olarak mutlu sona ulaşacaktır. 4 takım lig sonuna kadar nefes nefese mücadele edecektir."G.Saray'ın deplasmanda kazanamama sorunuyla ilgili bir soru üzerine Terim, şunları kaydetti: Açıkçası çok mantıklı bulmuyorum. G.Saray, dünyanın her tarafında kazanmış bir takım. Şampiyonlar Ligi'nde,'da, içeride dışarıda oynamış bir takım olarak çok mantıklı bulmuyorum bunu. Kim, nereden, nasıl böyle bir duyguya kapıldıysa, mantıklı değil. Yenilirsiniz deplasmanda ama G.Saray için fark etmememeli. Yeniliyoruz amaen kısa süre içinde. Dışarıda psikolojik olarak bu devamlı konuşulunca belki o hale geldi.. İçerisi-dışarısı fark etmemeli.Karabükspor gibi birçok kulübün zor günler geçirdiği hatırlatılan Fatih Terim, "Bu sadece Karabük'ün, Eskişehir'in, Adana'nın problemi değil. Bu tamamen Türk futbolunun problemi. Ben daha önce 13 tane madde söylemiştim. Bütün bunlara değinmiştim. İşin ekonomik, idari boyutu, dolayısı ile işin teknik boyutu. Sadece Karabük değil her kulüp tekrardan kendisini çek etmeli" diye konuştu.Bireysel performanslara da değinen Fatih Terim, özellikle maçta 4 gol atan Bafetimbi Gomis hakkında şu yorumu yaptı: Gomis'i tebrik ediyorum. Gollerimizi atıyor. 18 içerisinde hakikaten çok etkin olduğunu söylemiştim. İnşallah böyle devam eder. Son Kasımpaşa'daki olaydan sonra hep beraber burayı daha doğru aştığımız inancındayım. İnşallah ileriki haftalarda daha da katkı sağlayacak.