Albayrak: Galatasaray'da bir bahar havası diyebiliriz
Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanvekili Abdurrahim Albayrak, Karabük maçının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
"Hedefimize tek tek ilerliyoruz"
Daha önce bu tip maçların kendilerini çok korktuğunu ifade ettiklerini kaydeden Albayrak, "Çünkü rakibimizin kaybedecek bir şeyi olmadığını biliyoruz. Onun için çok rahat oynayacaklar ona göre hocamız hakikaten takımı çok iyi hazırladı. Net bir skorla 7-0 gibi net bir skorla İstanbul'a dönüyoruz. Bu maçı kenara bırakıp Konya maçına hazırlanacağız ve hedefimize tek tek ilerliyoruz. Galatasaray'a da bir bahar havası diyebiliriz" dedi.
Fernando'nun dönüşü hakkında bir soruya ise Albayrak, "Hocamız haklı olarak ona da şans veriyor ki önümüzdeki haftalarda yararlanmayı düşünüyoruz. Çok değerli bir futbolcumuz. İhtiyacımız var bütün futbolcularımıza ihtiyacımız var. Futbolcu kardeşlerimizin hepsine teşekkür ediyorum. Hepsinin alnından öpüyorum. Oynayan ve oynayan hepsi elinden geleni yapıyor. Başkanımız dün İsviçre'deydi. Sabahın erken saatlerinde ayağının tozuyla Karabük'e geldi. Mustafa Cengiz başkanım ona da teşekkür ediyoruz yorgun yorgun geldi. Bize de moral verdi, hocamızı söylemeye gerek yok. Hocamız Florya'da yatıyor Florya'da kalkıyor onun için işte Fatih Terim oluyor bunları unutmamak lazım" şeklinde cevap verdi.
Gomis için rekor kırmasının hatırlatılması üzerine Abdurrahim Albayrak, "Galatasaray'ın tarihinde 2 hafta üst üste 3 gol atan yok. Hatta bugün 4 gol attı 2 haftada 7 tane gol attı. Böyle bir futbolcuya sahip olduğumuz için çok mutlu olduğumuzu ifade etmek isterim" dedi.
Taraftara teşekkür eden Albayrak, "Hem Karabüklü hem de Galatasaray taraftarlarına teşekkür ediyorum. Tribünde güzel bir atmosfer vardı. Türkiye bugün tribünlerde bütünlüğünü göstermiştir. Birlik beraberlik olduğu sürece neler yapabileceğimizi göstermiştir. Galatasaray taraftarlarına sesleniyorum. İşlerini güçlerini bırakıp Konya maçında tribünlerde bir rekor kırmak istiyoruz. Artık bu da Galatasaraylı futbolcu kardeşlerimizin hakkı tribünleri doldurmak istemeleri. O tezahüratla beraber o coşkuyla beraber ben inanıyorum ki çok zor bir maç olacak Konya maçı. Ama taraftarlarımızı biz arkamıza alırsak iyi bir maç olacağını düşünüyorum. Bu galibiyetin hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" ifadelerinde bulundu.
- 04 Mart 2018, Pazar
- Güncelleme: 03:29
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Josef'i getirin bana!
Toplam 12
Yorum
Galatasaraylı O macı izledım odakkayı analiz ettim kırmızı varsa 2 side yemeli! ve diyer futbolcularda aynı sekılde kırmızı olmalıydı macı hakem SATTTı!
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Ndiaye'den sonra... Rodrigues Ada yolcusu!
Toplam 5
Yorum
artık düzgün yönetin satıcaksanız ya ederine satın yada satmayın dünyada şuanda bu istatistikler sahip futbolcuların fiyatlarına bakın 15 milyon euro ney ya!
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Ndiaye'den sonra... Rodrigues Ada yolcusu!
Toplam 5
Yorum
FB İYİ İYİ YAN PAS SELÇUGU OYNATIYOLAR YİNE
Albayrak: Galatasaray'da bir bahar havası diyebiliriz haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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