Karabükspor - Galatasaray | CANLI

Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray, Karabükspor'un konuğu oluyor. Mete Kalkavan'ın düdük çalacağı maçın başlama saati: 19:00.



İŞTE İLK 11'LER

Karabükspor: Karabükspor'un ilk 11'i [Galatasaray]: Çağlar, Osman, Kravchenko, Özgür, İshak, Murat, Cem, Kage, Ibanez, Bliznichenko, Leandrinho.

Galatasaray: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Nagatomo, Selçuk, Donk, Feghouli, Rodrigues, Belhanda, Gomis.





EREN YOK DONK SAHADA

Galatasaray'da geçtiğimiz hafta Bursa maçında hafta sakatlanan Eren Derdiyok'un yanı sıra tedavileri süren Jason Denayer ve kaleci Cedric Carasso forma giyemeyecek. Bursaspor maçında gol sevinci sırasında Belhanda'nın parmağı gözüne gelen Ryan Donk ise oynayacak. Karabükspor'da ise Alexe ve Ferhat sakat.