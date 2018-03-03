Karabükspor - Galatasaray | CANLI – Fotomaç – 03 Mart 2018
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    03 Mart 2018, Cumartesi
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    Karabükspor - | CANLI

    Karabükspor - Galatasaray | CANLI

    'in 25. haftasında ile karşı karşıya geliyor.

    Süper Lig'in 24. haftasında , Karabükspor'un konuğu oluyor. 'ın düdük çalacağı maçın başlama saati: 19:00.

    İŞTE İLK 11'LER
    Karabükspor:     Karabükspor'un ilk 11'i [Galatasaray]: Çağlar, Osman, Kravchenko, Özgür, İshak, Murat, Cem, Kage, Ibanez, Bliznichenko, Leandrinho.
    Galatasaray: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Nagatomo, Selçuk, Donk, Feghouli, Rodrigues, , .

    EREN YOK DONK SAHADA
    Galatasaray'da geçtiğimiz hafta maçında hafta sakatlanan 'un yanı sıra tedavileri süren ve kaleci Cedric Carasso forma giyemeyecek. maçında gol sevinci sırasında Belhanda'nın parmağı gözüne gelen ise oynayacak. Karabükspor'da ise Alexe ve Ferhat sakat.

    1. 03 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 19:37
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