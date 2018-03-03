Karabükspor - Galatasaray | CANLI
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Kardemir Karabükspor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor.
Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray, Karabükspor'un konuğu oluyor. Mete Kalkavan'ın düdük çalacağı maçın başlama saati: 19:00.
İŞTE İLK 11'LER
Karabükspor: Karabükspor'un ilk 11'i [Galatasaray]: Çağlar, Osman, Kravchenko, Özgür, İshak, Murat, Cem, Kage, Ibanez, Bliznichenko, Leandrinho.
Galatasaray: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Nagatomo, Selçuk, Donk, Feghouli, Rodrigues, Belhanda, Gomis.
EREN YOK DONK SAHADA
Galatasaray'da geçtiğimiz hafta Bursa maçında hafta sakatlanan Eren Derdiyok'un yanı sıra tedavileri süren Jason Denayer ve kaleci Cedric Carasso forma giyemeyecek. Bursaspor maçında gol sevinci sırasında Belhanda'nın parmağı gözüne gelen Ryan Donk ise oynayacak. Karabükspor'da ise Alexe ve Ferhat sakat.
- 03 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 19:37
-
Josef'i getirin bana!
Toplam 12
Yorum
Galatasaraylı O macı izledım odakkayı analiz ettim kırmızı varsa 2 side yemeli! ve diyer futbolcularda aynı sekılde kırmızı olmalıydı macı hakem SATTTı!
-
Ndiaye'den sonra... Rodrigues Ada yolcusu!
Toplam 5
Yorum
artık düzgün yönetin satıcaksanız ya ederine satın yada satmayın dünyada şuanda bu istatistikler sahip futbolcuların fiyatlarına bakın 15 milyon euro ney ya!
-
Ndiaye'den sonra... Rodrigues Ada yolcusu!
Toplam 5
Yorum
FB İYİ İYİ YAN PAS SELÇUGU OYNATIYOLAR YİNE
Karabükspor - Galatasaray | CANLI haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.