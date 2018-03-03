Gomis kaç gol attı? – Fotomaç – 03 Mart 2018
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    03 Mart 2018, Cumartesi
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    kaç gol attı?

    <a href="/index/gomis?id=0ceef196-39ee-4ccb-8535-63e5ce4896a5" class="" rel="tag">Gomis</a> kaç gol attı?

    ’ın Fransız golcüsü Bafetimbi , 'in 24. haftasındaki maçında ilk 45 dakikada 4 gol birden atarak 'deki gol sayısını 24’e çıkardı. , attığı 4. golden sonra Yuto Nagatomo ile birlilte 'a saygı duruşu yaptı

    'ın yıldızı Bafetimbi , 'de ve Ziraat Türkiye Kupası'nda gollerine devam ediyor.

    Fransız yıldız, ligde çıktığı 23 maçta 24 gol atarken, Türkiye Kupası'nda ise 4 maçta 3 gollük katkı yaptı.

    , 3 Mart 2018 itibarıyla formasıyla 27 gole ulaştı.

    1. 03 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 19:59
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