Gomis kaç gol attı?
Galatasaray’ın Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis, Süper Lig'in 24. haftasındaki Karabükspor maçında ilk 45 dakikada 4 gol birden atarak Süper Lig'deki gol sayısını 24’e çıkardı. Gomis, attığı 4. golden sonra Yuto Nagatomo ile birlilte Metin Oktay'a saygı duruşu yaptı
Galatasaray'ın yıldızı Bafetimbi Gomis, Süper Lig'de ve Ziraat Türkiye Kupası'nda gollerine devam ediyor.
Fransız yıldız, ligde çıktığı 23 maçta 24 gol atarken, Türkiye Kupası'nda ise 4 maçta 3 gollük katkı yaptı.
Gomis, 3 Mart 2018 itibarıyla Galatasaray formasıyla 27 gole ulaştı.
- 03 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 19:59
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Josef'i getirin bana!
Toplam 12
Yorum
Galatasaraylı O macı izledım odakkayı analiz ettim kırmızı varsa 2 side yemeli! ve diyer futbolcularda aynı sekılde kırmızı olmalıydı macı hakem SATTTı!
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Ndiaye'den sonra... Rodrigues Ada yolcusu!
Toplam 5
Yorum
artık düzgün yönetin satıcaksanız ya ederine satın yada satmayın dünyada şuanda bu istatistikler sahip futbolcuların fiyatlarına bakın 15 milyon euro ney ya!
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Ndiaye'den sonra... Rodrigues Ada yolcusu!
Toplam 5
Yorum
FB İYİ İYİ YAN PAS SELÇUGU OYNATIYOLAR YİNE
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