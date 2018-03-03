Feghouli ve Mariano’ya ‘sarı’ uyarı – Fotomaç – 03 Mart 2018
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    03 Mart 2018, Cumartesi
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    Feghouli ve Mariano’ya ‘sarı’ uyarı

    Feghouli ve Mariano’ya ‘sarı’ uyarı
    ÜÇER sarı kartları bulunan Mariano ve Sofiane Feghouli teknik heyet tarafından uyarıldı. İki oyuncu, karşısında da sarı kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve ligin 25. haftasındaki Atiker Konyaspor müsabakasında görev alamayacak.
    1. 03 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:32
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