Galatasaray'dan UEFA'ya tanışma ziyareti
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ve beraberindeki yöneticiler, UEFA Genel Merkezi'ne giderek yetkililerle tanışma ziyaretinde bulundu.
9 Mart tarihinde yapılacak olan büyük görüşme öncesinde İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'ne giden Başkan Cengiz, "Tanışmak ve kendimizi anlatmak üzere UEFA'ya geldik. Şu anki durumumuz iyi ve daha da iyi olacak. Finansal yönden iyi gidiyoruz ve güzel haberlerle beraber Nisan ayından itibaren her şey yolunda gidecek" dedi.
Ayrıca Başkan Mustafa Cengiz, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) gelecek parayı da UEFA yetkililerine anlatacaklarını söyledi.
- 02 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 15:25
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F.Bahçeli yöneticiden olay Quaresma paylaşımı
Toplam 47
Yorum
BEŞİKTAŞ doğru sözün kime nasıl söylendiği de önemlidir mesela bu sözü yüzüne söyleye bilir misin ? o kadar yürekli misin ? gibi...
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F.Bahçeli yöneticiden olay Quaresma paylaşımı
Toplam 47
Yorum
BEŞİKTAŞ fenerli kardeşlerim hani hep diyorsunuz ya herkes Fb nin düşmanı olmuş bu atılan tweete savunucak kadar ahlaksız olduğunuz için düşmanız !
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F.Bahçeli yöneticiden olay Quaresma paylaşımı
Toplam 47
Yorum
BEŞİKTAŞ haberi okudun mu ? sen ne anlatıyorsun yaf ? çocuk musun diyeceğim sendeki akıl çocuk için bile az yazdığın ile ne alakası var?
Galatasaray'dan UEFA'ya tanışma ziyareti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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