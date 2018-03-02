Galatasaray'dan UEFA'ya tanışma ziyareti – Fotomaç – 02 Mart 2018
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    02 Mart 2018, Cuma
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    'dan 'ya tanışma ziyareti

    Galatasaray'dan UEFA'ya tanışma ziyareti

    Kulübü Başkanı ve beraberindeki yöneticiler, 'ne giderek yetkililerle tanışma ziyaretinde bulundu.

    9 Mart tarihinde yapılacak olan büyük görüşme öncesinde İsviçre'nin Nyon kentindeki 'ne giden Başkan Cengiz, "Tanışmak ve kendimizi anlatmak üzere UEFA'ya geldik. Şu anki durumumuz iyi ve daha da iyi olacak. Finansal yönden iyi gidiyoruz ve güzel haberlerle beraber Nisan ayından itibaren her şey yolunda gidecek" dedi.

    Ayrıca Başkan , Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) gelecek parayı da UEFA yetkililerine anlatacaklarını söyledi.

    1. 02 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 15:25
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