Devre arasında G.Saray ilgilenmişti! Sözleşmesi feshedildi... – Fotomaç – 02 Mart 2018
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    02 Mart 2018, Cuma
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    Devre arasında G.Saray ilgilenmişti! Sözleşmesi feshedildi...

    Devre arasında G.Saray ilgilenmişti! Sözleşmesi feshedildi...

    'un eski futbolcusu , macerasının sona erdi. futbolcunun Fortuna ile olan sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi. Yıldız futbolcunun adı ara döneminde 'la da anılmıştı.

    Sevilla'dan bedelsiz olarak olduğu 'da yarım sezon forma giyen , Ocak 2016'da kulübü Fortune'a transfer olmuştu.

    Ara transfer döneminde adı 'la da anılan Kamerunlu orta saha oyuncusu, 2 yıl top koşturduğu Çin Süper Ligi'ndeki macerasının da sonuna geldi.

    Sosyal medya hesaplarından bir açıklama yayımlayan Mbia, kulübüyle karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshettiğini duyurdu. Mbia, kulübüyle harika iki yıl geçirdiğini belirttiği açıklamada takımına ve taraftarlara teşekkür etmeyi de ihmal etmedi.

    futbolcunun hangi takımla anlaşacağı ise belirsizliğini koruyor.

    1. 02 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 15:40
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