Ayar sırası Feghouli'de – Fotomaç – 02 Mart 2018
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HEPSİ
    02 Mart 2018, Cuma
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    Ayar sırası 'de

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    Bu sezon tartışmasız Galatasaray'ın en önemli silahlarından biri olan Sofiane Feghouli, Fatih Terim'i kızdırdı.

    1. 02 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 10:30
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