Mükemmel anlatmaya gerek yok! Görüyorsunuz

Süper Lig'de liderliği yerleşen Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda da final yolculuğunu sürdürüyor. Teleset Mobilya Akhisar'ı deplasmanda 2-1 mağlup eden sarı- kırmızılı ekip, tur için avantaj sağladı. Teknik direktör Fatih Terim, yedek oyunculardan kurulu bir kadroyu sahaya sürerken maçın başlarında ev sahibi etkin görünen taraftı. Nitekim mücadelenin 19. dakikasında Seleznyov takımını öne geçirdi: 1-0. Geriye düşen Cimbom, hemen ardından rakip kaleye yüklenirken iki dakika sonra da golü buldu. Hücuma katılan Ahmet, Belhanda'nın kullandığı frikik atışını ceza sahasında oluşan karambolde ağlara bıraktı: 1-1.





88'DE KİLİDİ KIRDI

Mücadelenin ikinci yarısında iki takım da etkin görünürken pozisyon golü bulan taraf yine Galatasaray'dı. Aslan'ın kupa golcüsü Sinan Gümüş, 88. dakikada kaydettiği golle konuk ekibe 2-1'lik galibiyeti getirdi ve Aslan final için önemli bir avantaj sağladı. TELESET Mobilya Akhisar- Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçı, 17-18 ya da 19 Nisan tarihinde oynanacak. Savaş ÇORLU



Lig ilk yarısında Akhisar'ı 4-2 mağlup eden Galatasaray, yarı final ilk maçından da galibiyetle ayrıldı. İki takım kupa ve ligde birer maç daha yapacak.