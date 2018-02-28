Mükemmel anlatmaya gerek yok! Görüyorsunuz – Fotomaç – 28 Şubat 2018
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HEPSİ
    28 Şubat 2018, Çarşamba
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    Mükemmel anlatmaya gerek yok! Görüyorsunuz

    Mükemmel anlatmaya gerek yok! Görüyorsunuz

    Akhisar karşısında Seleznyov’un golüyle geriye düşse de ve ’ün attığı gollerle deplasmanda galibiyete ulaştı. ’nda final kapısını araladı

    'de liderliği yerleşen , 'nda da final yolculuğunu sürdürüyor. 'ı deplasmanda 2-1 mağlup eden sarı- kırmızılı ekip, tur için avantaj sağladı. Teknik direktör , yedek oyunculardan kurulu bir kadroyu sahaya sürerken maçın başlarında ev sahibi etkin görünen taraftı. Nitekim mücadelenin 19. dakikasında Seleznyov takımını öne geçirdi: 1-0. Geriye düşen Cimbom, hemen ardından rakip kaleye yüklenirken iki dakika sonra da golü buldu. Hücuma katılan Ahmet, 'nın kullandığı frikik atışını ceza sahasında oluşan karambolde ağlara bıraktı: 1-1.

    88'DE KİLİDİ KIRDI
    Mücadelenin ikinci yarısında iki takım da etkin görünürken pozisyon golü bulan taraf yine Galatasaray'dı. Aslan'ın kupa golcüsü , 88. dakikada kaydettiği golle konuk ekibe 2-1'lik galibiyeti getirdi ve Aslan final için önemli bir avantaj sağladı. TELESET Mobilya Akhisar- Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçı, 17-18 ya da 19 Nisan tarihinde oynanacak. Savaş ÇORLU

    Lig ilk yarısında Akhisar'ı 4-2 mağlup eden Galatasaray, yarı final ilk maçından da galibiyetle ayrıldı. İki takım kupa ve ligde birer maç daha yapacak.

    1. 28 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:21
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