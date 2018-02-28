Geceye damga vuran göbek! – Fotomaç – 28 Şubat 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    28 Şubat 2018, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Geceye damga vuran göbek!

    Geceye damga vuran göbek!

    yarı finalinde Teleset Mobilya Akhisarspor'u 2-1 mağlup eden 'da karşılaşmaya 'ın görüntüsü damga vurdu.

    'ın ilk golünü kaydeden 'ın fazla kiloları maç sonu büyük tartışma yarattı. Gol pozisyonu sırasında Ahmet Çalık'ın göbeği dikkatlerden kaçmadı.

    BİR TÜRLÜ KİLO VEREMİYORLAR
    Geçen yıl 'un da kilo vermesini istediği Ahmet Çalık'ın halen bu handikapa sahip olduğu gözlendi. Galatasaray'da fazla kilo sorunu olan tek oyuncu ise Ahmet Çalık değil. Şu anda tedavisi devam eden 'in de fazla kilolarının olduğu ve zayıflamasının istendiği öğrenildi. (Sabah)

    1. 28 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 10:28
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Geceye damga vuran göbek! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN