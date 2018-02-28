Geceye damga vuran göbek!

Galatasaray'ın ilk golünü kaydeden Ahmet Çalık'ın fazla kiloları maç sonu büyük tartışma yarattı. Gol pozisyonu sırasında Ahmet Çalık'ın göbeği dikkatlerden kaçmadı.



BİR TÜRLÜ KİLO VEREMİYORLAR

Geçen yıl Tudor'un da kilo vermesini istediği Ahmet Çalık'ın halen bu handikapa sahip olduğu gözlendi. Galatasaray'da fazla kilo sorunu olan tek oyuncu ise Ahmet Çalık değil. Şu anda tedavisi devam eden Jason Denayer'in de fazla kilolarının olduğu ve zayıflamasının istendiği öğrenildi. (Sabah)



