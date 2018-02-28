Geceye damga vuran göbek!
Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Teleset Mobilya Akhisarspor'u 2-1 mağlup eden Galatasaray'da karşılaşmaya Ahmet Çalık'ın görüntüsü damga vurdu.
Galatasaray'ın ilk golünü kaydeden Ahmet Çalık'ın fazla kiloları maç sonu büyük tartışma yarattı. Gol pozisyonu sırasında Ahmet Çalık'ın göbeği dikkatlerden kaçmadı.
BİR TÜRLÜ KİLO VEREMİYORLAR
Geçen yıl Tudor'un da kilo vermesini istediği Ahmet Çalık'ın halen bu handikapa sahip olduğu gözlendi. Galatasaray'da fazla kilo sorunu olan tek oyuncu ise Ahmet Çalık değil. Şu anda tedavisi devam eden Jason Denayer'in de fazla kilolarının olduğu ve zayıflamasının istendiği öğrenildi. (Sabah)
- 28 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 10:28
-
Kiev’e 250 bin euro daha
Toplam 2
Yorum
Meth bir defaya mahsusdur o her 25 maç ne kardeşim.
-
Deplasman sıkıntısı
Toplam 3
Yorum
muhittin ne yapalım üzülelim mi?
-
Ağabeylerini solladı
Toplam 1
Yorum
komik haha apdulkadir 4 mlyon okay 6 mlyon yazıcı 7 mlyon ölemi acaba transfermarket buna inanarakmı yazmış bu rakamları 20den aşşa kapı açılmaz
Geceye damga vuran göbek! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.