Nagatomo İngiltere yolcusu – Fotomaç – 27 Şubat 2018
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    27 Şubat 2018, Salı
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    Nagatomo İngiltere yolcusu

    Nagatomo İngiltere yolcusu

    'ın devre arasında 'den kiraladığı Yuto Nagatomo için 'dan flaş bir transfer iddiası geldi.

    Watford ve West Ham'ın yeni sezonda Nagatomo'nun bonservisini almak için ile masaya oturduğu ifade edildi. Bu sezon Galatasaray ile 5 maça çıkan Nagatomo, son maçlardaki etkili oyunu ile alkış almıştı. Cimbom, İtalyanlardan, Nagatomo'nun satın alma opsiyonunu alamamıştı.
    1. 27 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 02:21
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