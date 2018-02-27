GSYİAD ziyareti – Fotomaç – 27 Şubat 2018
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    27 Şubat 2018, Salı
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    ziyareti

    GSYİAD ziyareti
    1905 Galatasaraylı Yönetici ve İşadamları Derneği (GSYİAD) Başkanı Metin Öztürk ve üyeler, başkan Mustafa Cengiz'e nezaket ziyaretinde bulundu. Stadı'nda gerçekleşen ziyaret samimi bir ortamda geçti. Öztürk, başkan Cengiz'e kaligrafik kuruluş logosunu hediye etti.
    1. 27 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 00:52
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