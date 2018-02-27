G.Saray'a golcüsünden kötü haber! 1 ay yok
Galatasaray'da Bursaspor maçında sakatlanan Eren Derdiyok'un sahalardan 1 ay uzak kalacağı öğrenildi
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Bursaspor'u evinde 5-0'le geçen Galatasaray'da oyuna sonradan giren Eren Derdiyok, bir pozisyonda sakatlık geçirmişti. Tecrübeli futbolcu sahalardan 1 ay uzak kalacak.
Bursaspor maçında Galatasaray'da iki oyuncu sakatlık yaşamıştı. Sarı-kırmızılı kulüpetn yapılan açıklamada Eren Derdiyok'un sol ayak kapsülünde yırtık ve ayak kemiğinde ezilme, Ryan Donk'un ise sol gözünde yırtık tespit edildiği duyurulmuştu.
Sarı-kırmızılı kulüpten iki oyuncunun sağlık durumuyla ilgili yapılan açıklamada, şu ifadeler yer almıştı:
"Dün oynanan Bursaspor maçından sonra sponsor hastanemiz Liv Hospital'da yapılan tetkiklerinin ardından sol ayak kapsülünde yırtık ve ayak kemiklerinde kontüzyon (ezilme) tespit edilen oyuncumuz Eren Derdiyok'un tedavisine başlanmıştır. Ryan Donk'un Bursaspor karşılaşması sonrası sponsor hastanemizde yapılan tetkik ve muayenesinin ardından sol gözünde konjonktiva yırtığı tespit edilmiştir. Yapılan ilk müdahalesinden sonra taburcu olan oyuncumuzun tedavisine ve takibine başlanmıştır."
- 27 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 02:13
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Başakşehir liderliği Galatasaray'a bıraktı
Toplam 6
Yorum
Vartolu Liderliğe el koymuş bulunmaktayız Artık adımızı Şanpiyon olarak yazdıracagız !
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Portekiz'de Quaresma fırtınası!
Toplam 4
Yorum
whisperer Evet Ricardo iyi oynadı, ama karşısında bi sol bek kalmadıktan sonra.. İsmail sakatlanana kadar Q7 sahada yoktu, sağbek sola geçince coştu..
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G.Saray'a transfer yasağı şoku!
Toplam 3
Yorum
serdar Gsli arkadaş transfer yasağı değilde Avrupaya gitmeme cezası alacak gibisiniz şanslısınız. Ha avrupada varlığınız ha yokluğunuz fark yok
G.Saray'a golcüsünden kötü haber! 1 ay yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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