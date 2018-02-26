GSYİAD'dan, Başkan Mustafa Cengiz'e ziyaret – Fotomaç – 26 Şubat 2018
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    26 Şubat 2018, Pazartesi
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    'dan, Başkan 'e ziyaret

    GSYİAD'dan, Başkan Mustafa Cengiz'e ziyaret

    1905 Galatasaraylı Yönetici ve İşadamları Derneği () Başkanı ve derneğin üyeleri, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı 'e nezaket ziyaretinde bulundu.

    1905 Galatasaraylı Yönetici ve İşadamları Derneği, Stadyumu'nda Galatasaray Spor Kulübü Başkanı 'e ziyarette bulundu. Başkanı ve derneğin üyelerinin katıldığı nezaket ziyaretinde Başkan Mustafa Cengiz'in yanı sıra İkinci Başkanı Ahmet Şenkal da yer aldı.

    Toplantıda gerçekleştirilecek projeler hakkında görüş alışverişinde bulunan Metin Öztürk, Mustafa Cengiz'e Galatasaray Spor Kulübü'nün kaligrafik kuruluş logosunu hediye etti.

    1. 26 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 14:36
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