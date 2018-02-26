GSYİAD'dan, Başkan Mustafa Cengiz'e ziyaret
1905 Galatasaraylı Yönetici ve İşadamları Derneği (GSYİAD) Başkanı Metin Öztürk ve derneğin üyeleri, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'e nezaket ziyaretinde bulundu.
Toplantıda gerçekleştirilecek projeler hakkında görüş alışverişinde bulunan Metin Öztürk, Mustafa Cengiz'e Galatasaray Spor Kulübü'nün kaligrafik kuruluş logosunu hediye etti.
- 26 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 14:36
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Fenerbahçe ara vermedi
Toplam 1
Yorum
Mert ister ara ver ister ara verme beşiktaşım sana bir ayarr verecek yine
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Terim'in çılgın planı
Toplam 9
Yorum
akıllı yönetim olsa bernard,asamoah,uğur çiftçi ,soner aydoğdu serbest sezon sonu yapın ön anlaşma tolga selçuk yasin sinan latovlevici den çok daha kaliteliler
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G.Saray'a transfer yasağı şoku!
Toplam 2
Yorum
sonuna kadar galatasaray oynamak istemeyeni zorla takımda nasıl tutacaksın ?
GSYİAD'dan, Başkan Mustafa Cengiz'e ziyaret haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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