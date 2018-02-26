G.Saray'a transfer yasağı şoku!
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'na transfer yasağı getirildiği iddia edildi.
Mali olarak zor günler geçiren Galatasaray'a FIBA'dan transfer yasağı geldiği iddia edildi.
FIBA, yasağı kaldırana kadar G.Saray'ın kadın basketbol takımına yeni bir oyuncu alması yasaklandı.
Bilindiği üzere FIBA, bir ay önce Galatasaray Odeabank'a da transfer yasağı getirmişti.
- 26 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 12:24
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Amatör hakem ofsaytı görür
Toplam 3
Yorum
escape b quaresma nın kırmızı kart görmesi için adamı öldürmesimi lazım artık
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Ben de varım
Toplam 10
Yorum
aslan burada bjk liler hep kendi işine geldiği gibi yazmış. q7 nin her hareketi hucum fauldu. 2 tane sarı karttan oyundışı olması gerekirdi.fos
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Güneş'ten Kocaman'a gönderme
Toplam 18
Yorum
günün şarkısı mini mini bir kuş konmuştu pencereme konmuştu.... :)
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