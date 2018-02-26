G.Saray'a transfer yasağı şoku! – Fotomaç – 26 Şubat 2018
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    26 Şubat 2018, Pazartesi
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    G.Saray'a yasağı şoku!

    G.Saray'a transfer yasağı şoku!

    Takımı'na yasağı getirildiği iddia edildi.

    Mali olarak zor günler geçiren 'a 'dan yasağı geldiği iddia edildi.

    FIBA, yasağı kaldırana kadar G.Saray'ın takımına yeni bir oyuncu alması yasaklandı.

    Bilindiği üzere FIBA, bir ay önce Galatasaray Odeabank'a da transfer yasağı getirmişti.

    1. 26 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 12:24
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