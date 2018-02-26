G.Saray'a transfer yasağı şoku!

Mali olarak zor günler geçiren Galatasaray'a FIBA'dan transfer yasağı geldiği iddia edildi.

FIBA, yasağı kaldırana kadar G.Saray'ın kadın basketbol takımına yeni bir oyuncu alması yasaklandı.

Bilindiği üzere FIBA, bir ay önce Galatasaray Odeabank'a da transfer yasağı getirmişti.