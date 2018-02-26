G.Saray'a golcüsünden kötü haber! 1 ay yok
Galatasaray'da Bursaspor maçında sakatlanan Eren Derdiyok'un sahalardan 1 ay uzak kalacağı öğrenildi
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Bursaspor'u evinde 5-0'le geçen Galatasaray'da oyuna sonradan giren Eren Derdiyok, bir pozisyonda sakatlık geçirmişti. Tecrübeli
futbolcu sahalardan 1 ay uzak kalacak.
Bursaspor maçında Galatasaray'da iki oyuncu sakatlık yaşamıştı. Sarı-kırmızılı kulüpetn yapılan açıklamada Eren Derdiyok'un sol ayak kapsülünde yırtık ve ayak kemiğinde ezilme, Ryan Donk'un ise sol gözünde yırtık tespit edildiği duyurulmuştu.
Sarı-kırmızılı kulüpten iki oyuncunun sağlık durumuyla ilgili yapılan açıklamada, şu ifadeler yer almıştı:
"Dün oynanan Bursaspor maçından sonra sponsor hastanemiz Liv Hospital'da yapılan tetkiklerinin ardından sol ayak kapsülünde yırtık ve ayak kemiklerinde kontüzyon (ezilme) tespit edilen oyuncumuz Eren Derdiyok'un tedavisine başlanmıştır. Ryan Donk'un Bursaspor karşılaşması sonrası sponsor hastanemizde yapılan tetkik ve muayenesinin ardından sol gözünde konjonktiva yırtığı tespit edilmiştir. Yapılan ilk müdahalesinden sonra taburcu olan oyuncumuzun tedavisine ve takibine başlanmıştır."
- 26 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 19:54
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bjk Aynen Negredo Talisca yokken 10 numara pozisyonunda oynamalı.
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7 maç canere verilen 7 maçlık ceza verenler buna da en az 7 maç ceza vermesi gerekiyor. herkesin görevini yapmasını bekliyoruz
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