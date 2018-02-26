Galatasaray ilk kez Akhisar'da
Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarı maçlarını kendi stadında oynamaya başlayan Teleset Mobilya Akhisarspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında yarın Galatasaray'ı ağırlayacak.
Spor Toto Akhisar Stadı'nda 1'i Türkiye Kupası olmak üzere 4 maça çıkan yeşil-siyahlı takımın bu maçlarda mağlubiyeti bulunmuyor. Spor Toto Akhisar Stadı'nda Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Kayserispor'u 1-0 mağlup eden Ege temsilcisi, ligde ise Antalyaspor'la 1-1 berabere kalırken, Bursaspor'u 1-0, Atiker Konyaspor'u ise 3-0 mağlup etti.
Ligde olduğu gibi kupada da Galatasaray'a karşı istediği sonuçları alamayan yeşil-siyahlı ekip, daha önce sarı-kırmızılı takımla kupada oynadığı 4 maçta 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.
Teleset Mobilya Akhisarspor'da sakatlığı bulunan Olcan Adın'ın durumu maç saatinde belli olacak.
Spor Toto Akhisar Stadı'nda yarın saat 20.30'da başlayacak Teleset Mobilya Akhisarspor-Galatasaray maçında hakem Yaşar Kemal Uğurlu görev yapacak.
- 26 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 13:42
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Galatasaray Müzesi, basına tanıtıldı
Toplam 1
Yorum
gssssssssss alt yapıdan oyuncu tanıtın bu gıdısle zaten muzelık olucaz
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Kocaman ve Güneş'e ceza çıkmayacak!..
Toplam 2
Yorum
bjk.li mithat aykutun fişini çekti şenol..daha bir fırın ekmek yemesi lazım..
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Fenerbahçe üstünlüğünü koruyamıyor
Toplam 1
Yorum
mehmetcik 1-0 yatıp defans yapmak intihar olur.hücum pres sürekli atak 46. dakikada 2 değişiklik yapaydı 2-0 olurdu. kesin 3 puan fb nindi.
Galatasaray ilk kez Akhisar'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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