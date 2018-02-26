Galatasaray ilk kez Akhisar'da

Süper Lig 'de üst üste 3 maçını kayıpsız geçen Ege temsilcisi, Türkiye Kupası 'nda ilk defa yükseldiği yarı finalin ilk maçında yarın Galatasaray 'ı konuk edecek. Ligin ikinci devresinden itibaren iç saha maçlarını Spor Toto Akhisar Stadı'nda oynamaya başlayan Teleset Mobilya Akhisarspor, bu statta "Üç Büyükler" arasında ilk kez Galatasaray'la karşılaşacak.

Spor Toto Akhisar Stadı'nda 1'i Türkiye Kupası olmak üzere 4 maça çıkan yeşil-siyahlı takımın bu maçlarda mağlubiyeti bulunmuyor. Spor Toto Akhisar Stadı'nda Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Kayserispor'u 1-0 mağlup eden Ege temsilcisi, ligde ise Antalyaspor'la 1-1 berabere kalırken, Bursaspor'u 1-0, Atiker Konyaspor'u ise 3-0 mağlup etti.

Ligde olduğu gibi kupada da Galatasaray'a karşı istediği sonuçları alamayan yeşil-siyahlı ekip, daha önce sarı-kırmızılı takımla kupada oynadığı 4 maçta 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.

Teleset Mobilya Akhisarspor'da sakatlığı bulunan Olcan Adın'ın durumu maç saatinde belli olacak.

Spor Toto Akhisar Stadı'nda yarın saat 20.30'da başlayacak Teleset Mobilya Akhisarspor-Galatasaray maçında hakem Yaşar Kemal Uğurlu görev yapacak.