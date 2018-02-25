Misafirle pek arası yok! – Fotomaç – 25 Şubat 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    25 Şubat 2018, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Misafirle pek arası yok!

    Misafirle pek arası yok!
    Evinde rakiplerine gün yüzü göstermeyen, 'u da yıkıp geçen son 14 maçta 13 galibiyet ve 1 beraberlik aldı, hiç yenilmedi. Cimbom en son Eylül 2015-Nisan 2016 arasında 14 maçlık bir yenilmezlik serisi yakalamıştı. Sarı-kırmızılı ekip bu performansıyla ligde iç sahada en fazla gol atan (36) ve en fazla puan toplayan (34) takım durumunda...
    1. 25 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 00:04
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Misafirle pek arası yok! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN