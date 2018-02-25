Göreve hazır – Fotomaç – 25 Şubat 2018
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    25 Şubat 2018, Pazar
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    Göreve hazır

    Göreve hazır
    maçıyla sahalara dönen , "Sakatlığımı atlattığım için mutluyum" dedi. Kendisini iyi hissettiğini belirten yıldız futbolcu, " oynamayı ve takım arkadaşlarımı da çok özledim" ifadesini kullandı. Fernando'nun kupa maçında ilk 11'de olması bekleniyor.
    1. 25 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 00:01
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