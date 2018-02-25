Garry'ye zam – Fotomaç – 25 Şubat 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    25 Şubat 2018, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Garry'ye zam

    Garry'ye zam

    Bruma satıldıktan sonra formaya yapışan 27 yaşındaki yıldız harika sezon geçiriyor. ’in 15 milyon euro olarak belirlenen bonservis bedeli de her geçen gün artıyor

    'da sezon başı Armindo Bruma satıldığında "Eyvah en iyi oyuncularımızdan biri gitti" deniyordu ancak performansıyla Portekizli futbolcuyu unutturdu. 27 yaşındaki yıldız bu beklentileri aşan performansıyla sarı-kırmızılı kulübün yüzünü güldürüyor. ile yakın zamanda yapılacak görüşmede Cimbom'a "Sattığın kadar alabilirsin" yaptırımı gelme ihtimali yüksek. Rodrigues de bu formuyla Galatasaray'ın transfer markete sunacağı en değerli ürün olacak. Daha önce telafuz edilen rakamlar 15 milyon euro civarın daydı. Bu sezon Badou Ndiaye'yi 16 milyon euro'ya 'ye satan Cimbom, ekiplerinin talip olduğu Rodrigues için daha yüksek bir bedel düşünüyor. Yeşil Burun Adalı oyuncu için Newcastle ve Everton scoutlarını maçına yollamıştı. 'dan da teklifler gelmesi Rodrigues'in fiyatını her geçen gün artırıyor. Savaş ÇORLU

    13 gole direkt katkı
    Rodrigues, kariyer sezonlarından birini yaşıyor. Başarılı kanat oyuncusu bu sezon ligde 5 kez fileleri sarstı. 8 de asisti bulunuyor. 13 gole direkt etki yaptı. Bafetimbi ile kurduğu ortaklık da sarı-kırmızılı takımın şampiyonluk umutlarını canlı tutuyor.
    1. 25 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 02:07
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Garry'ye zam haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN