Garry'ye zam
Bruma satıldıktan sonra formaya yapışan 27 yaşındaki yıldız harika sezon geçiriyor. Garry Rodrigues’in 15 milyon euro olarak belirlenen bonservis bedeli de her geçen gün artıyor
13 gole direkt katkı
Rodrigues, kariyer sezonlarından birini yaşıyor. Başarılı kanat oyuncusu bu sezon ligde 5 kez fileleri sarstı. 8 de asisti bulunuyor. 13 gole direkt etki yaptı. Bafetimbi Gomis ile kurduğu ortaklık da sarı-kırmızılı takımın şampiyonluk umutlarını canlı tutuyor.
- 25 Şubat 2018, Pazar
- Güncelleme: 02:07
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Vida dünyaya küstü
Toplam 13
Yorum
deryam366 mitroviç in gerisindeydi adamın 1 senedir neden peşini bırakmadınız o kadar kötü durumda b. münih maçına neden 11 de çıkardınız
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149 milyon TL zarar
Toplam 4
Yorum
Çok yazık Her sene hedefte şampiyonluk var kupa var lakin her senede tek borç var ve gerçek. Nasıl kalkacaz bakalım
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Muhteşem ikili
Toplam 6
Yorum
N0_Name Kanatları bozmazsak, sistemle oynamasak şampiyon oluruz da bir rahat duramıyoruz ki.
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