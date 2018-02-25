Cengiz ile 3 yıl daha! – Fotomaç – 25 Şubat 2018
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    25 Şubat 2018, Pazar
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    Cengiz ile 3 yıl daha!

    Cengiz ile 3 yıl daha!
    önce "Mayıs'ta yeniden sandığa gideceğiz" diyen 'den ilginç hamle... SPK'ya yapılan Sportif AŞ atamaları açıklamasındaki "3 yıl süre ile görev yapacak Yönetim Kurulu üyeleri seçildi" ifadesi dikkatlerden kaçmadı.
    1. 25 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 23:19
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